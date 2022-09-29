26 مليون يورو تمويل أوروبي لمشروع في اربد

انت الان تتابع خبر26 مليون يورو تمويل أوروبي لمشروع في اربد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم تمويل بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بقيمة 15 مليون يورو للأردن، كقرض لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الجديدة غربي محافظة إربد.



وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 26 مليون يورو، 11 مليون يورو منهم تموّل بمنحة استثمارية بقيمة 8 ملايين يورو من المملكة المتحدة عبر مبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، إضافة إلى منحة استثمارية بقيمة 3 ملايين يورو من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة، تعتبر جزءا من تحسين تصميم النظام في إطار مشروع مياه الصرف الصحي غرب إربد الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي من المتوقع أن يقلل من انبعاثات الطاقة والكربون للمشروع، ويقلل من تكاليف التشغيل والصيانة.



وسيعمل المشروع على تعزيز استدامة نظام الصرف الصحي بشكل كبير من خلال ترشيد الحاجة إلى محطات الضخ، إضافة إلى تخفيف الضغط على محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في منطقة وادي العرب والتي تقترب من طاقتها الاستيعابية.



ومن المتوقع أن يعزز المشروع فرص العمل وبناء مهارات الشباب من خلال توفير برامج تدريب قابلة للتكرار ومعتمدة وطنيا.