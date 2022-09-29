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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك+ تبدأ مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل الاجتماع القادم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 04:11 مساءً - _ ذكر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، أن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من أكتوبر.
وقال مصدران آخران في أوبك+ إن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار، أو 1.51% إلى 87.97 دولار للبرميل، اليوم الخميس، عند الساعة 7:55 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.34 دولار، أو 1.63% إلى 80.81 دولار.
وكان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع.
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