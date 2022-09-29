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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في السعودية يتراجع لأدنى مستوى منذ 2001 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:10 مساءً - العربية نت _ أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022.
وذكرت الهيئة في تقرير لها اليوم الخميس، أن إجمالي معدل البطالة في السعودية للسعوديين وغير السعوديين انخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من 2022.
وانخفض معدل البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3% عن الربع الأول من 2022، وانخفاض 1.4% عن الربع الثاني من 2021.
وتراجع معدل بطالة السعوديات الإناث إلى 19.3% في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3% عن العام الماضي و0.9% عن الربع الأول من 2022.
وأضافت الهيئة أن هذا الانخفاض مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5% ليصل إلى 67.5%، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1.6% ليصل إلى 64.3%.
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