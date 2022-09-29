انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: البلطي شم نفسه في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأربعاء.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: