انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: البلطي شم نفسه في السوق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأربعاء.
أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36 جنيها بارتفاع 5 جنيهات
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 120جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات .
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 280.
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 74 جنيهًا بتراجع 4 جنيهات
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 125 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 80 جنيها، بنقص جنيهين.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.