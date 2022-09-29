انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت نازلين ضرب في المقاول والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أرتفعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأربعاء حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17936 جنيهًا، بزيادة 158 جنيهًا،
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18250 جنيهًا، بزيادة 144 جنيهًا.
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي1451 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها لل