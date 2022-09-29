انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: الحديد والأسمنت نازلين ضرب في المقاول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أرتفعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأربعاء حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: