انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: الأصفر في الضياع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، عقب استقرار أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأربعاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1121 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: