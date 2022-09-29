مال وأعمال

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات جديدة على روسيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:14 صباحاً - – اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بما يشمل فرض مزيد من القيود التجارية، ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لأسعار النفط لدول أخرى.

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سيذهب الاقتراح الآن إلى الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة، والتي ستحتاج إلى تجاوز الخلافات بشأن العقوبات الجديدة والتوصل إلى إجماع على تنفيذها.

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وقد يستغرق ذلك بعض الوقت على الرغم من دوافع الاتحاد الأوروبي للتحرك بعد التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا والتهديدات النووية للغرب والتحرك لضم مساحة من أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين للصحفيين “لا نقبل الاستفتاءات الصورية ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا. ونحن مصممون على أن يدفع الكرملين ثمن هذا التصعيد الإضافي”.

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وأضافت “نقترح حزمة جديدة من العقوبات القاسية ضد روسيا “.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، دعا مستشار اقتصادي كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى زيادة خفض التدفقات المالية إلى روسيا من مبيعات الوقود الأحفوري.

ووافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، بالفعل على وضع سقف لأسعار النفط عبر شركات التأمين.

وقال أوليج أوستينكو للصحفيين “إذا لم تفعلوا شيئا فهذا يعني أنكم تطيلون فقط أمد هذه الحرب مع أوكرانيا.. هذا شيء سخيف.. العالم المتحضر بأسره يجب أن يتحد بشأن ذلك”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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