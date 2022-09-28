انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022: الجرام مش مكمل 10 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الفضة اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 حالة من الاستقرار بعد الارتفاع الذي حدث خلال الأيام الماضية التي سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة غلى الإيداع والاقتراض في البنوك.واستقر سعر الفضة اليوم في ظل حالة عدم الاستقرار أسعار الذهب منذ اندلاع حرب روسيا علي أوكرانيا في شهر فبراير الماضي، والتي تسببت في أزمة كبيرة في الأسواق العالمية طيلة الفترة الماضية.

سعر الفضة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022:

1- أونصة الفضة 365.375 جنيه.

2- جرام الفضة عيار 999 سعر 11.72 جنيه.

3- الفضة البريطانية عيار 11.24 جنيه.

4- الفضة الإسترليني 925 سعر 10.86 جنيه.

5- فضة العملات جرام 900 سعر 10.56 جنيه.

6- فضة المجوهرات عيار 800 سعر 9.39 جنيه.

10- عيار 880 سعر 10.33 جنيه.

سعر سبائك الفضة الجديدة اليوم الأربعاء:

1-سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ 15.62 جنيه.

2- سعر أونصة الفضة 482.296 جنيه.

3- سبيكة الفضة 50 جرامًا 772.37 جنيه.

4- سبيكة الفضة 100 جرام 1,538.87 جنيه.

5- سبيكة الفضة 200 جرام 2,936.78 جنيه.

6- سبيكة الفضة 250 جرامًا 3,6612.24 جنيه.

7- سبيكة الفضة 500 جرام 7,154.00 جنيه.

8- سبيكة الفضة 1 كيلو 14,096.55 جنيه