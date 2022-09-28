رئيس الوزراء: تنظيم المؤتمر الاقتصادي من 23 إلى 25 أكتوبر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 07:10 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه تقرر عقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وقال إن المؤتمر سيبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية ، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي المصري.