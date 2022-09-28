انت الان تتابع خبر بنك إنجلترا يعلن عن خطة طارئة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك إنجلترا المركزي، الأربعاء، في بيان عن خطة مؤقتة لشراء سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل، بالإضافة إلى تأجيل مبيعات ديون كان من المخطط لها أن تبدأ الأسبوع المقبل.



وقال البنك، إنه سيبدأ اعتبارا من اليوم، بشراء سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل بأي كميات مطلوبة لاستعادة النظام في السوق، مشيرا إلى أن الخطة ستكون محدودة بوقت محدد، وستقام المزادات من اليوم وحتى 14 الشهر المقبل.وفي سياق قريب، دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم سياستها الضريبية، والنظر في دعم اقتصادي للمواطنيين أكثر فاعلية.



وقالت هيئة البي بي سي اليوم الأربعاء، إن الصندوق انتقد علنًا الحكومة البريطانية بشأن خطتها للتخفيضات الضريبية، وحذر من أن الإجراءات التي اتخذتها من المرجح أن تغذي أزمة تكلفة المعيشة.



وأضافت الهيئة أن صندوق النقد قال في "بيان صريح بشكل غير عادي" إن إجراءات الحكومة البريطانية من المرجح أن تزيد عدم المساواة و من الضغوط التي تدفع الأسعار للأعلى.