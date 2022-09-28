انت الان تتابع خبر ارتفاع صادرات الأردن ومستورداته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أن قيمة الصادرات الكلية في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 5.110 مليار ديناراً بارتفاع نسبته 44.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 4.691 مليار ديناراً بارتفاع نسبته 46.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 418.4 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 25.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.أما المستوردات، بلغت قيمتها 11057.0 مليون ديناراً خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



ولهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية بلغ 5947.0 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز ارتفع خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 34.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.