ارتفاع أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:12 مساءً - سي إن بي سي عربية – ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء لأول مرة في 3 جلسات، بعدما أغلقت أمس عند أقل مستوى منذ أبريل 2022.

وعند تسوية تعاملات اليوم ارتفعت العقود الآجلة للذهب بصورة طفيفة بنحو 0.2% إلى 1636.20 دولار للأونصة.

من جانبه ذكر إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى OANDA إن ارتفاع الذهب طفيف ومن المرجح أن يكون ارتداد مؤقت إذ يأخذ الضغط البيعي قسطاً من الراحة.

فيما صرح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بأن الزيادة السريعة لأسعار الفائدة رفعت من مخاطر حدوث ركود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه من المرجح أن يكون الركود ناتجاً من صدمة خارجية وليس بسبب انهيار الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال مرناً.

هذا وكشفت البيانات الاقتصادية عن تراجع أسعار المنازل الأمريكية خلال يوليو 0.6% على أساس شهري، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً 0.1% في يونيو.