النفط يرتفع دولارين من أدنى مستوى في 9 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:12 مساءً - – ارتفع النفط بنحو دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الثلاثاء من أدنى مستوى في 9 أشهر والذي بلغه أمس، مدعوما بقيود الإمدادات في خليج المكسيك الأمريكي قبل إعصار إيان، ومع تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في عقدين.

وتلقت الأسعار دعما من توقعات المحللين بشأن تخفيضات محتملة للإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها فيما يعرف بتجمع (أوبك+)، والذي سيجتمع لتحديد السياسة في الخامس من أكتوبر.

وارتفع خام برنت 2.21 دولار أو 2.6% ليبلغ عند التسوية 86.27 دولار للبرميل . وكان برنت هبط يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ يناير عند 83.65 دولار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.79 دولار أو 2% ليبلغ عند التسوية عند 78.50 دولار.