انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022: حديد عز بقي المعلم في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أرتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022: