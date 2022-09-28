مال وأعمال

الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء السعودي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء السعودي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - العربية دوت نت – أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

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وجاء في نص الأوامر الملكية: “أولا: “يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

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“ثانيا: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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