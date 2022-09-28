وزير التموين: استيراد 3.5 مليون طن قمح منذ بداية العام…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - إسلام سالم – قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنها استوردت 3.5 مليون طن قمح منذ بداية العام المالي الحالي.

كام أشار المصيحلي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من المخازن الاستراتيجية، إلى استلام 4.2 مليون طن قمح محلي.

وأوضح وزير التموين أن حجم استهلاك الخبز المدعم يصل إلى 9 ملايين طن قمح سنويا.

وأشار إلى أن مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي حوالي 6 أشهر.