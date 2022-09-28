التموين توقع عقود إنشاء 4 مستودعات استراتيجية مع أوراسكوم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:12 صباحاً - إسلام سالم – وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، بالشراكة مع شركات أوراسكوم وأبناء حسن علام وسامكريت.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المستودعات الاستراتيجية إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، التي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

وأوضح أن تلك المستودعات تتميز بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية.