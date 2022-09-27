- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: بدء تخزين السلع في المستودعات الاستراتيجية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:13 مساءً - إسلام سالم – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية التي وقعت عقودها اليوم، تشمل إنشاء 4 مخازن، على أن تتضمن المرحلة الثانية إنشاء 3 مستودعات.
وأضاف المصيلحي، خلال مراسم توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية، أن أي جزء يكتمل تجهيزه داخل المستودع الاستراتيجي سيستخدم على الفور، وبالتالي فمن الممكن أن يبدأ تخزين السلع داخل المستودعات خلال عام واحد فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: بدء تخزين السلع في المستودعات الاستراتيجية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.