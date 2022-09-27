مال وأعمال

وزير التموين: بدء تخزين السلع في المستودعات الاستراتيجية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: بدء تخزين السلع في المستودعات الاستراتيجية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:13 مساءً - إسلام سالم – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية التي وقعت عقودها اليوم، تشمل إنشاء 4 مخازن، على أن تتضمن المرحلة الثانية إنشاء 3 مستودعات.

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وأضاف المصيلحي، خلال مراسم توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية، أن أي جزء يكتمل تجهيزه داخل المستودع الاستراتيجي سيستخدم على الفور، وبالتالي فمن الممكن أن يبدأ تخزين السلع داخل المستودعات خلال عام واحد فقط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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