اليونان تقترح إنشاء صندوق أوروبي للتصدي لارتفاع أسعار الغاز

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:12 مساءً - وكالات – قالت وزارة الطاقة اليونانية الثلاثاء إن أثينا اقترحت إنشاء صندوق أوروبي بمليارات اليورو يتم تمويله جزئيا من فرض ضريبة غاز على منتجي الطاقة لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ومساعدة أوروبا على استبدال الغاز الروسي.

وللتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز والطاقة على المستهلكين والصناعات الأوروبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا اقترحت المفوضية الأوروبية حتى الآن عدة إجراءات طارئة يتخذها الاتحاد الأوروبي من بينها فرض ضرائب أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة وخفض استخدام الكهرباء.

وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على هذه المقترحات وتهدف إلى الموافقة عليها عندما يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل.

وفي رسالة موجهة إلى كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي،اقترح وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس فرض ضريبة خاصة بقيمة عشرة يورو لكل ميجاوات/ ساعة على الغاز الذي تستهلكه شركات إنتاج الكهرباء.

وقالت الرسالة إنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي تحصيل إيرادات سنوية إجمالية تبلغ نحو تسعة مليارات يورو من خلال تلك الرسوم ومساعدة أوروبا في الحصول على قرض رخيص بنحو 80 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإنشاء الصندوق المقترح.

وسيساعد الصندوق شركات الطاقة التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع التكاليف لتأمين إمدادات وقود بديل لتحل محل الغاز الروسي والأسر المعرضة للخطر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.