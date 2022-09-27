وزيرة الهجرة: طرح برامج وأسعار خاصة لتذاكر طيران المصريين…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:12 مساءً - أ ش أ – أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، بالتعاون مع وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، طرح عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر الشركة الوطنية (مصر للطيران).

وذكرت وزارة الهجرة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، وفي إطار مجموعة المحفزات التي أعلنت وزيرة الهجرة عن إطلاقها، ونتيجة للقاءاتها مع وزير الطيران المدني؛ لبحث آليات التعاون بين الوزارتين لتقديم حزمة من المحفزات للمصريين في الخارج لتيسير زياراتهم للوطن.