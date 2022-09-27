مدبولي يؤكد استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:11 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار التعاون والتنسيق التامين بين الحكومة والبنك المركزي؛ لمواجهة الظروف العالمية الراهنة، التي فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، برئاسة مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

واستعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ سعيا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وموضوعات الجلسات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما شارك في الاجتماع: المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.