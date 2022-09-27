انت الان تتابع خبر شهادات البنك الأهلي .. استثمر فلوسك وخليك في المضمون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول شهادات البنك الأهلي، خاصة بعد القرارات التي نتجت عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي.وأعلن البنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، مع رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لديه من 14% إلى 18% من ودائع العملاء بالبنوك أجل أقل من 3 سنوات.

ويسعى الكثير من الموطنين الحفاظ على أموالهم والاستثمار عن طريق شراء شهادات البنك الأهلي لانها الحل الأمثل في الحفاظ على فرق العملة خلال الفترة القادمة.

شهادات البنك الأهلي: