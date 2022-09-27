شركة روسية تدرس إقامة مشروع لإنتاج بعض المنتجات الوسيطة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - دوت الخليج – أعرب ديميتري أوبدين، مدير التسويق الهندسي بشركة كراستسفيتمت Krastvetmet الروسية، عن تطلعها للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء مشروع لإنتاج بعض المنتجات الوسيطة والعوامل الحفازة المستخدمة في صناعة وإنتاج حامض النيتريك الذي يعد مكونًا رئيسًا في صناعة الأسمدة.

وأوضح أن الشركة تهدف من خلال هذا المشروع بناء مركز إقليمي لهذه الصناعة التي تتطلب تقنياتٍ متقدمة تقتصر على عدد محدود من الشركات حول العالم رغم أهميتها للصناعة ووجود سوق واسعة لها دوليا سواء في مجال الأسمدة أو غيرها.

جاء ذلك خلال استقبال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا من الشركة الروسية، العاملة بمجال المعادن النفيسة واستخداماتها الصناعية.

وقال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية، إن تواجد الشركة اليوم هو أحد نتائج الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية بكلٍّ من منطقة السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين؛ تمهيدًا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة.

وأجاب اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الضرائب والجمارك، على أسئلة الوفد الروسي حول بعض النقاط الفنية بخصوص ما تحظى به المنطقة الاقتصادية من مزايا وما تقدمه بدورها للمستثمرين.

وأوضح أنها تتمتع بـ (صفر%) ضريبة جمركية لجميع احتياجات المشروعات من مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وكذلك (صفر%) ضريبة قيمة مضافة على السلع والبضائع والخدمات الواردة للمنطقة الاقتصادية أو المصدرة للخارج، وخدمة الشباك الواحدة، وغيرها من المزايا والحوافز التي تعد ميزة تنافسية للمنقطة عالميًّا.

وشركة كراستسفيتمت Krastvetmet الروسية متخصصة في التطبيقات الصناعية للمعادن النفيسة في صناعات مختلفة خاصة صناعة الأسمدة، وأيضًا إعادة تنقية واستخدام الخردة لتلك المعادن النفيسة وإدخالها في عملية الإنتاج.