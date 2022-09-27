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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انطلاق فعاليات ملتقى صناعة الإبداع في نسخته 14.. اليوم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - هاجر عطية _ انطلقت اليوم فعاليات ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit في نسخته الـ 14 تحت مسمى الاقتصاد الإبداعي، والذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم 27 إلى 29 سبتمبر 2022.
ويعد ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit، المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يحتفي بدور الابتكار والإبداع في شتى مجالات الاقتصاد في أكثر من 25 مجال كالدعاية والإعلان وريادة الأعمال والفنون والتصميم والتصوير والتجارة الإلكترونية وصناعة السينما والموسيقى وصناعة المحتوى.
جاء ذلك بحضور نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين وبمشاركة واسعة من مئات المتخصصين في مجالات الصناعات الإبداعية من قادة الفكر ورجال الأعمال والمبتكرين في مختلف المجالات.
وشارك في الملتقى أكثر من 700 من الحضور و150 متحدثًا و18 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، على رأسهم محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية ، وشريف صالح الرئيس التنفيذي المشارك للإستراتيجيات ومشروع البوسكو سيتي إحدى المشروعات الكبرى التابعة للشركة.
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