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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1128 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1% ، بفعل تراجع الدولار، على الرغم من التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1128 جنيهًا، في حين سجلت الآوقية مستوى 1638 دولارًا
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1289 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 967 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 752 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9024 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس بنحو 7 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمس عند مستوى 1132 جنيهًا، واختتم عند مستوى 1125 دولارًا، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1646 دولارًا، ولامست مستوى 1620 دولارًا، كأدنى مستوى لها منذ أبريل من عام 2020، واختتمت التعاملات عند مستوى 1625 دولارًا.
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