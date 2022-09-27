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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تستقطب 4.9 مليون سائح في النصف الأول بارتفاع يتجاوز 85% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى البلاد زاد 85.4 بالمئة في النصف الأول من 2022 إلى 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021.
وبلغ عدد السياح الوافدين مـن كافة دول العالم 8 ملايين سائح في العام 2021، مقابل 3.7 مليون سائح في 2020، بـنسبة ارتفاع قـدرها 117.5%.
وسجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفاداً للسياح إلى مصر خلال 2021 بنسبـة 50.6%، يليها الشرق الأوسط بنسبــة 18.9%، ثم أوروبا الغربية بـ 16.4%، وأفريقيا بـ 7.1%.
وتعد السياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
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