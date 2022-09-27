انت الان تتابع خبر سعر البنزين في أكتوبر القادم.. بشرة خير للمصريين وأسباب ترجح عدم زيادة تمنه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من التوقعات الخاصة بالنواب والمتخصصين حول سعر البنزين أثناء الربع الأخير من العام الحالي، وتفاءلوا وطمئنوا الكثير من المواطنين بعد أن أكدوا أنه من المرجح أنه سوف يكون هناك تثبيت لجميع أسعار المحروقات أثناء الاجتماع الدوري الخاص بالجنة إعادة تسعير المنتجات البترولية، وهو من المقرر أن ينعقد في أكتوبر القادم.

توقعات بتثبيت سعر البنزين

ويتم اتخاذ في شهر أكتوبر القادم قرار جديد بخصوص سعر البنزين وجميع أسعار المحروقات، وهي التي يتم الاعتماد فيها على متوسط سعر الصرف وسعر البرميل عالمياً أثناء الـ 3 أشهر السابقة للاجتماع المنتظر، ولكن في أي حالة سواء الارتفاع أو الانخفاض فلا يتخطى هذا 10% من سعر اللتر طبقاً للقرار الحكومي الصادر تجاه ذلك.

وانتشرت الكثير من التوقعات من خلال نواب البرلمان وهي مطمئنة بشكل كبير بسبب المتغيرات المتوازنة بين سعر البترول عالمياً وسعر الصرف، وهي التي تضم في مجملها تثبيت سعر البنزين، وهذا بجانب الإدارات الأخرى التي تتعلق بالكثير من البعد الاجتماعي والذي يعتبر من العوامل المؤثرة في اتخاذ الكثير من القرارات الخاصة بتثبيت سعر البنزين على حسب التوقعات.