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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 بعد تعرض 3 خطوط بحرية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - روسيا اليوم _ أعلن مشغل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم إيه جي”، أن الأعطال التي حدثت في آن واحد على ثلاث سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية لـ”السيل الشمالي” أمر غير مسبوق.
كذلك أشار المشغل إلى أنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات، وقالت الشركة: “الأعطال التي وقعت في نفس اليوم على 3 خطوط من أنابيب الغاز البحرية لـ”السيل الشمالي” أمر غير مسبوق ومن الصعب تقدير موعد صيانة البنية التحتية لنقل الغاز”.
ومساء أمس الاثنين، أعلن المشغل انخفاض الضغط في خط الأنابيب “السيل الشمالي-1″، وهو مسار يتم ضخ الغاز عبره من روسيا إلى أوروبا، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في “السيل الشمالي-2″، وهو مسار جاهز كي يتم ضخ الغاز عبره لكن لا يتم ذلك بعد أن تخلت ألمانيا عن المشروع وأوقفت إجراءات المصادقة.
وأفاد مصدر في شركة “نورد ستريم” بأن الحادثة في “السيل الشمالي-2” وقعت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك جنوب شرق بورنهولم، وبعد ذلك أفادت الهيئة البحرية الدنماركية، بوجود تسرب للغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم.
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