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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: الانتهاء من إزالة كافة المعوقات أمام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:12 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها ، مشددًا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في مداخلة له خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء عددًا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار ، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها.
ولفت إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلًا إضافيًا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.
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