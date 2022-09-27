أرباح الشركات الصناعية في الصين تتراجع خلال أول 8 أشهر من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:13 مساءً - شينخوا _ أظهرت أرقام رسمية واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفضت بنسبة 2.1 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022.

وسجلت الشركات الصناعية الرئيسية التي تتجاوز إيرادات الأعمال لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.83 مليون دولار أمريكي)، سجلت أرباحا مجمعة تبلغ 5.53 تريليون يوان في الفترة المذكورة.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الإيرادات المجمعة للشركات في الصين حافظت على وتيرة نمو أسرع خلال فترة يناير – أغسطس ، حيث ارتفعت بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 87.89 تريليون يوان.

وأشار تشو هونغ كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء إلى التحسن في هيكل أرباح الأعمال، مشيرا إلى أن الزخم المتصاعد المكبوح في أسعار بعض السلع خفف الضغط على منتجي المصب.

وشهد إجمالي 16 من أصل 41 صناعة رئيسية في الصين نموا في الأرباح في الفترة من يناير إلى أغسطس. وشهد قطاع تصنيع الآلات والمعدات الكهربائية قفزة في الأرباح بمقدار 20.9 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أرباح تصنيع المواد الخام الكيماوية والمنتجات الكيماوية بنسبة 5 في المائة.

وأشار تشو إلى أن أرباح تصنيع السلع الاستهلاكية استمرت في التحسن بفضل مجموعة من الإجراءات الداعمة للاستهلاك اتخذتها حكومة بكين لتعزيز الطلب في السوق.