انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: البلطي نزل 8 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35جنيهًا بتراجع 5جنيه.
2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.
3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 104 جنيهًا، بتراجع 21 جنيها.
4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 180جنيهًا بتراجع 100 جنيهاً
5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 74 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات.
6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 135 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 76جنيهًا، بانخفاض جنيهين.
وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.