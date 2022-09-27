أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: حديد عز نزل أكثر من 500 جنيه

انت الان تتابع خبرأسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: حديد عز نزل أكثر من 500 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17906 جنيهات، بتراجع 76 جنيهًا،
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17625 جنيهًا، بتراجع 530 جنيهًا.
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1454 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن