أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: حديد عز نزل أكثر من 500 جنيه

انت الان تتابع خبرأسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: حديد عز نزل أكثر من 500 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس الأثنين حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: