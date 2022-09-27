انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: اللحمة باظت من الركنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأثنين، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيةتسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: