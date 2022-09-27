انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022: الأصفر راح المستشفي عنده هبوط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27سبتمبر 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الأثنين، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1.130 جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر: