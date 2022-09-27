وزير الزراعة: مشروع مستقبل مصر أضاف 350 ألف فدان إلى الرقعة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - آية مصطفى – قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن مشروع «مستقبل مصر» أضاف 350 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية فيما جارٍ العمل حاليًا بالمرحلتين الثالثة والرابعة، بمساحة 700 ألف فدان.

وأوضح القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة مليون و50 ألف فدان.

وأضاف وزير الزراعة أن مشروع مستقبل مصر يسهم مع غيره مع المشروعات القومية الأخرى في دعم ملف الأمن الغذائي، وأنه يحظى بأهمية كبرى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعدد القصر مزايا المشروع، ومنها: زيادة نسبة الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة، وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تشغيل عمالة، وتقديم تصنيع غذائي وأنشطة أخرى خاصة بالثروة الحيوانية والسمكية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتمع مع الوزرات المعنية كافة لمناقشة متطلبات المشروع، وتقديم الدعم له من الجهات كافة، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية والكهرباء والاتصالات والطاقة والري.