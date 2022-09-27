أسعار الذهب تغلق عند أدنى مستوى في نحو عامين ونصف

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:12 صباحاً - سي إن بي سي عربية – أنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة الإثنين عند أقل مستوى في نحو عامين ونصف، وسط ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ عام 2010.

وعند تسوية التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.3% أو بحوالي 22.20 دولار للأونصة لتسجل 1633.40 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى منذ الأول من أبريل عام 2020.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطاً على مدار الأسابيع الماضية بفعل توقعات بتشديد نقدي أكثر حدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم المرتفع.

ويتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، عند أعلى مستوى منذ 20 عاما.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى Kitco إن ارتفاع عوائد السندات الحكومية وكذلك مؤشر الدولار هما العاملان الأساسيان وراء تراجع أسواق المعادن النفيسة.