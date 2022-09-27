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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع دولارين ليغلق عند أدنى مستوى في 9 أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:12 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل يوم الاثنين، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، متأثرة بضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض 2.09 دولار أو 2.4% إلى 84.06 دولار للبرميل، منخفضة عن المستويات التي وصلت إليها في 14 يناير.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 2.06 دولار، أو 2.3%، إلى 76.71 دولار، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يناير.
وارتفعت عقود الخامين في وقت سابق من الجلسة بعد أن تراجعت بنحو 5% يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما يوم الاثنين. وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.
كما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في إلحاق ضرر بسوق النفط، إذ من المقرر أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في ديسمبر إضافة إلى خطة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي مما قد يؤدي لشح الإمدادات.
كما أثارت زيادة بنوك مركزية في دول عديدة مستهلكة للنفط أسعار الفائدة مخاوف متعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلص الطلب على النفط.
ويتحول التركيز الآن صوب القرارات التي سيتخذها تحالف أوبك+ في اجتماع في الخامس من أكتوبر بعد أن اتفق في الاجتماع السابق على خفض الإنتاج بكمية قليلة.
لكن أوبك+ تنتج بالفعل أقل من المستهدف بكثير بما يعني أن أي خفض إضافي لن يكون له تأثير كبير على الإمدادات.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أوبك+ لم تصل لهدف إنتاجها بفارق 3.58 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو عجز أكبر مما كان عليه في يوليو.
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