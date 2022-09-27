نعرض لكم الان تفاصيل خبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في المدينة الطبية بمستشفى معهد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:12 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل المدينة الطبية العالمية الجاري إنشائها بمستشفى معهد ناصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدخ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

وعرض وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الخريطة الصحية للدولة، والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بأنواعها كافة: الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

واستعرض عبد الغفار الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات.

كما عرض تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة، بسعة 400 سرير، والتي ستقدم خدماتها، لنحو 3 ملايين نسمة، وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة؛ مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

كما عرض وزير الصحة نتائج المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار 4 سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص، لافتا إلى أنها نجحت في علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة واضافة تخصصات جراحية جديدة، مع اهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الاجراءات الادارية ذات الصلة.

شارك في الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن، مدير إدارة الأشغال العسكرية.