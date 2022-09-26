وزير التجارة والصناعة: تنسيق كامل للحفاظ على الأسواق ومعدلات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 10:14 مساءً - دوت الخليج – بحث وزيرا الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، والتجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتبادل الرؤى حول تنشيط حركة الشحن الجوي للصادرات المصرية، وبخاصة صادرات السلع الزراعية.

وأكد الفريق محمد عباس حرص وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة، على تقديم التيسيرات كافة والدعم الكامل لتنشيط الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، بالتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة.

وقال إن الاهتمام بالشحن الجوي يأتي على قمة أولويات وزارة الطيران المدني لتسهيل حركة شحن البضائع والصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مطار القاهرة جاء في المركز الثاني إفريقيا بمجال الشحن الجوي من حيث حركة البضائع خلال عام 2021 وفق إحصاءات المجلس الدولي للمطارات.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرصها على تسهيل منظومة الشحن والنقل اللوجيستي للصادرات المصرية بصفة عامة، وصادرات الحاصلات الزراعية بصفة خاصة، والتي تتطلب مواصفات خاصة لمنظومة الشحن.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا كبيرا مع جميع الوزارات والجهات المصرية المعنية للحفاظ على الأسواق ومعدلات الصادرات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تعد شريكا رئيسيا في توفير منظومة النقل اللوجيستي للصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

واستعرض اللقاء منظومة الشحن الجوي لصادرات الحاصلات الزراعية خاصة مع بدء الموسم الجديد اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل.