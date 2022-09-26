وزير المالية: توطين التكنولوجيا العالمية.. لتعزيز التحول…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن مصر حريصة على توطين الخبرات التكنولوجية العالمية المتميزة في إطار سعيها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يعانيه من تحديات غير مسبوقة في أعقاب الحرب في أوروبا، وما فرضته جائحة «كورونا» من الحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن مسيرة البناء والتنمية التي تمهد الطريق للجمهورية الجديدة، بما ترتكز عليه من دعائم تُعلى من قيمة العلم وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين.

حريصون على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية والتيسير على مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة

وقال الوزير، في لقائه مع عمر الصاحي مدير عام شركة “أمازون مصر”، وهالة عرندة رئيس قطاع السياسات العامة بالشركة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي، بمناسبة مرور عام على إطلاق “أمازون مصر”، إننا نمتلك بيئة محفزة للاستثمار، ومقومات استيعاب التوسعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ومبادرات داعمة للإنتاج المحلى، وجاذبة للقطاع الخاص، على نحو يسهم في تمكينه من أدواء دور أكبر في عملية التنمية؛ بما يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا حريصون على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القاعدة التصديرية، في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

مدير عام شركة أمازون مصر: نستهدف توسيع استثماراتنا في مصر

من جانبه قال عمر الصاحي، مدير شركة “أمازون مصر”، إننا نستهدف توسيع استثماراتنا في مصر ونسعى لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائنا من المصريين، بتجربة تسوق مميزة سواءً من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات الواسعة والتوصيل السريع مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.

نسعى لنقل المعرفة والخبرة.. وتقديم فرص استثمارية للمصريين

واستعرض مدير عام «أمازون مصر»، تطور نمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت فى خلق العديد من فرص العمل في أكثر من 40 مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، لافتًا إلى أن شبكة «أمازون مصر» سوف تبلغ 23 محطة توصيل بحلول نهاية العام، إضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري.