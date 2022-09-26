السيسي يوجه بالإسراع في إنشاء المخازن الاستراتيجية للأدوية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:12 مساءً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية؛ لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء.

شارك في الاجتماع: رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما شارك في الاجتماع: اللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، وعميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم استشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.