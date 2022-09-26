أي صاغة: 20.8% تراجعا في أسعار الذهب العالمي منذ مارس الماضي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تراجعها بالسوق العالمية، لتهبط الأوقية لمستوى 1639 دولارًا، كأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف، مسجلة تراجعًا بنسبة 20.8% منذ تسجيلها مستوى 2068 دولارًا في مارس الماضي، وذلك بفعل صعود الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 ، ووسط تبني البنوك المركزية الرئيسية سياسة أكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

في حين تُظهر أحدث البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة ، مما قد يدفع مجلس الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، ليستقر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1131 جنيهًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1293 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 970 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 754 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 9048 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلية قد ارتفعت بنحو 1.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.67 % بالسوق العالمية.