شراكة بين جامعة القاهرة ساكسوني التابعة لشركة الأهلي سيرا…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:12 مساءً - دوت الخليج _ وقعت جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية Cairo Saxony University for Applied Sciences and Technology المملوكة لشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، اتفاقية شراكة مع المعهد الدولي لطب الأسنان International Dental Institute (IDI) وذراع اللوجستية والمشتريات للمعهد Kitty Hawk for logistics & Procurement ، بهدف تقديم برنامج مساعد طب الأسنان بالجامعة.

وتأسست شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بشراكة بين شركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA والأهلي كابيتال القابضة ACH- الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري.

وحضر توقيع اتفاقية التعاون والشراكة الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ، ورئيس مجلس أمناء جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية، وكريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، والدكتور حسن عسيران، مؤسس ورئيس المعهد الدولي لطب الأسنان IDI، والدكتور إبراهيم منصور العضو المنتدب لشركة Kitty Hwak، ومحمد القلا، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وبحسب بيان صادر اليوم، يشرف المعهد الدولي لطب الأسنان IDI على برنامج مساعد طب الأسنان المتضمن في اتفاقية التعاون، ويهدف لتبادل المعرفة والتدريب اليدوي على أساليب ممارسة طب الأسنان الحديثة، خاصة أن التقدم في مجال صحة الأسنان خلال 20 عاما الماضية أدى إلى التغيير إلى الأفضل، ما يتطلب فريق دعم مدرب جيدًا بجانب طبيب الأسنان المعالج لإدارة عيادة أو مركز ناجح، حيث يعد مساعد طب الأسنان المدرب جيدًا وأخصائي صحة الأسنان ومنسق المريض ومدير المكتب من العناصر الرئيسية التي تساهم في نجاح ممارسة طب الأسنان الحديثة.

وتتيح جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية (CSU) للطلاب من خلال البرنامج فرصة الحصول على دبلوم متخصص في غضون عامين أو درجة البكالوريوس بعد أربع سنوات، كما يمكن للطلاب التأهل للحصول على شهادة Meister الألمانية.

وقال الدكتور حسن القلا، إن التعاون بين شركة الأهلي سيرا وIDI هدفه خلق كوادر جديدة في السوق المصرية من خلال تحسين الخدمة الصحية في قطاع الأسنان، مؤكدا أن خبرة المعهد الدولي للأسنان وبالتعاون مع جامعة القاهرة ساكسوني ستقدم برنامج يفيد قطاع علاج الأسنان المتنامي في مصر.

ومن جانبه أكد كريم سعادة، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية شركة الأهلي CIRA للخدمات التعليمية، للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية بهدف تقديم مستوى تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع متضمنة مجال طب الأسنان.