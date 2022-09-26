الجمارك: تيسير إجراءات دخول معدات مؤتمر المناخ والإفراج عنها…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 01:16 مساءً - آية مصطفى – أكدت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لتطوير الجمارك، ربط إجراءات الجمارك بالضرائب، وتشكيل لجنة من الجهتين لتذليل أي معوقات والإفراج عن الشحنات خلال ساعات بفضل إجراءات التسجيل المسبق.

وأكدت ناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم، تيسير إجراءات دخول معدات كافة الخاصة بمؤتمر المناخ COP27 والإفراج عنها “بسرعة”.