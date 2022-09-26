الكهرباء: مستثمرون أبدوا اهتماما بمجال الطاقة المتجددة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - آية مصطفى – قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قائمة كبيرة من المستثمرين أبدوا اهتماما بضخ استثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وبخاصة الهيدروجين الأخضر، الذي وصفه بـ”وقود المستقبل”.

وأشار حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم، إلى وجود اهتمام أيضًا بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، فضلًا عن مجهودات توطين صناعة متطلبات الطاقة المتجددة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى إنتاج 7000 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 10 ألاف ميجاوات خلال العام المقبل.

كما نبّه إلى وجود شراكة بين مستثمرين أجانب ومصريين في مشروعات استثمارية عملاقة، مؤكدا أن “الشركات المصرية اكتسبت خبرات بمجال الطاقة المتجددة، ومشروعات الخلايا الشمسية، لتصبح بين الأشهر في إفريقيًا وعالميًا”.