عيسى يبحث مع مسئولي بورصة برلين التعاون في تنظيم مؤتمرات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 12:12 مساءً - دوت الخليج – ناقش أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، مع David Rueta، الرئيس التنفيذي لبورصة برلين السياحية ITB، وBruno Walter مستشار ITB، سبل تعزيز التعاون مع شركة Messe Berlin المنظمة لبورصة برلين.

وناقش الاجتماع العديد من الأفكار والمقترحات لتعزيز سبل التعاون مع شركة Messe Berlin لتنظيم مؤتمرات ومعارض سياحية في مصر.

وتنظم هذه الشركة معارض دولية أخرى في سنغافورة والصين والهند، كما تنظم فعاليات خاصة بالقطاع السياحي مثل TRVLX الذي يتم تنظيمه كل عام في دولة مختلفة.

كما تم بحث آفاق جديدة للتعاون بين ITB وقطاع السياحة المصري لتعزيز تنافسية القطاع بين مصاف دول العالم، ولاسيما في سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE).

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، تعد بورصة برلين السياحية ITB أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 آلاف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

وتشارك مصر في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971، بأكثر من 100 شركة وفندق إلى جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية والمحافظات السياحية.

وكانت مصر ضيف شرف بورصة برلين السياحية ITB عام 2012.