انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، بأنّ كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق، الاثنين، بلغت 2957.992 طن، توزعت على 1645.561 طن خضار، و 1102.580 طن فواكه، و 209.850 طن ورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1320.073 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 60 إلى 100.





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