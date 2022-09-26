انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: البلطي زاد 8 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 26 سبتمبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الخميس.

أسعار الأسماك اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: