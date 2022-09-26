انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: خناقة بين الحديد والأسمنت في قلب السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد حالة الارتفاع التي شهدها سعر الدولار أمس السبت حيث وصله سعره إلي 19.45جنيه

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: