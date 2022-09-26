انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: محالات الجزارة عاملة تخفضيضات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأثنين 26 سبتمبر لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس الأحد، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضية

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار اللحوم اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: